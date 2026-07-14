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В Приангарье направили в суд дело о контрабанде леса на 286 млн рублей

Обвинение предъявлено участнице преступной группы.

Источник: Freepik

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде леса на 286 млн рублей. Обвинение предъявлено участнице организованной преступной группы. Женщину обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов, а также в приобретении, переработке и сбыте незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2022 год она с использованием подложных документов организовала незаконный вывоз за границу более 40 тысяч кубометров леса.

Преступную деятельность пресекли сотрудники Иркутской таможни, расследование вело Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте. Уголовное дело передано для рассмотрения в Чунский районный суд. В отношении остальных фигурантов группы выделены отдельные производства — их расследование продолжается.