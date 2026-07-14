В Приангарье направили в суд дело о контрабанде леса на 286 млн рублей

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде леса на 286 млн рублей. Обвинение предъявлено участнице организованной преступной группы. Женщину обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов, а также в приобретении, переработке и сбыте незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2022 год она с использованием подложных документов организовала незаконный вывоз за границу более 40 тысяч кубометров леса.