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В ЛНР при взрыве газа погиб человек

Еще одна пострадавшая вышла на связь из-под завалов.

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Бытовой газ взорвался на втором этаже двухэтажного жилого дома в Краснодоне Луганской Народной Республики. Один человек погиб, второй находится под завалами и вышел на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В городе Краснодоне на улице Первоконной произошел взрыв бытового газа без последующего горения на втором этаже двухэтажного жилого дома. Произошло частичное обрушение в одном из двух подъездов здания. Дом признан аварийным. В пострадавшем подъезде проживали два человека. На месте работают экстренные службы.

В ходе аварийно спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины. Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь из-под завалов — спасатели вручную разбирают конструкции, чтобы добраться до нее," — говорится в сообщении.

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