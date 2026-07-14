В ЛНР при взрыве газа погиб человек

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Бытовой газ взорвался на втором этаже двухэтажного жилого дома в Краснодоне Луганской Народной Республики. Один человек погиб, второй находится под завалами и вышел на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.