37 голов скота погибло в крупном пожаре в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае потушили шесть пожаров. В поселке Степняки Канского округа сгорели пластиковые домики для телят на площади 450 квадратных метров. В пожаре погибли 37 голов крупнорогатого скота. Пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.