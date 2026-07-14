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Женщина погибла, еще одна находится под завалами после взрыва газа в ЛНР

Дом признали аварийным после взрыва бытового газа в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

В ЛНР произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме, один человек погиб и один оказался под завалами. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что после взрыва произошло частичное обрушение конструкций одного из двух подъездов. Здание признано аварийным. В пострадавшем подъезде проживали два человека.

Во время проведения аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины. Еще одна женщина остается под завалами, она смогла выйти на связь со спасателями. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Чечне произошел взрыв газа в частном доме. Затем на территории здания возник пожар. Возгорание было ликвидировано на площади в 100 квадратных метров. В результате инцидента пострадали четыре человека.

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