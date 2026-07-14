Пилот Ravenair написал в небе над Ливерпулем слово «скучно» во время полёта

Ранее Life.ru писал, что пилоты одной из американских авиакомпаний устроили необычную шутку во время связи с диспетчерами. Во время выхода на аварийную частоту они начали имитировать звуки животных, чем вызвали недовольство сотрудников управления воздушным движением. Диспетчер напомнил экипажу о необходимости соблюдать профессиональные нормы.