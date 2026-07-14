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Пилот Ravenair написал в небе над Ливерпулем слово «скучно» во время полёта

Необычный след в небе над Ливерпулем заметили пользователи сервиса отслеживания самолётов. Небольшой самолёт компании Ravenair во время тестового вылета выполнил маршрут так, что на карте появилась фраза «мне скучно».

Как сообщает «Би-би-си», необычный полёт произошёл 11 июля. Воздушное судно вылетело из аэропорта Ливерпуля, а за штурвалом находился молодой инструктор, который проводил проверку самолёта после замены одной из деталей.

Во время тестового маршрута пилот решил немного изменить траекторию движения и с помощью самолёта «написал» в небе необычное сообщение. След от полёта был виден в приложении Flightradar24, где пользователи быстро обратили внимание на необычный рисунок.

Представители авиакомпании Ravenair пояснили, что ситуация не была связана с техническими проблемами или нарушениями безопасности. По их словам, самолёт успешно завершил проверку и вернулся в ангар.

«Пилот не испытывает никаких проблем, однако это вызвало у нас значительное внимание. Самолёт успешно вернулся в ангар, и пилот сегодня находится на отдыхе», — заявили в компании.

Ранее Life.ru писал, что пилоты одной из американских авиакомпаний устроили необычную шутку во время связи с диспетчерами. Во время выхода на аварийную частоту они начали имитировать звуки животных, чем вызвали недовольство сотрудников управления воздушным движением. Диспетчер напомнил экипажу о необходимости соблюдать профессиональные нормы.

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