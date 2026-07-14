37 голов скота погибли при пожаре в Красноярском крае

За минувшие сутки в Красноярском крае произошло шесть пожаров. Самое крупное возгорание случилось в посёлке Степняки Канского округа — там сгорели пластиковые телятники на площади 450 квадратных метров.
Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, в огне погибли 37 голов крупного рогатого скота. Причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
В ДНТ «Синегорье» Емельяновского округа из-за короткого замыкания полностью сгорел двухэтажный жилой дом. Огонь охватил 150 квадратных метров, кровля обрушилась. На тушении работали 14 пожарных.
Также за сутки спасатели выезжали на помощь при ДТП 12 раз — травмированы 16 человек. На Енисее в районе улицы Дубровинского нашли тело мужчины. Проводятся следственные мероприятия.
Ранее мы сообщали, что женщина с 6-летним ребёнком погибли при пожаре в Красноярском крае.