В ЛНР после взрыва газа в доме женщину спасли из-под завалов

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Женщину спасли из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Краснодоне Луганской Народной Республики. Под разрушенными конструкциями могут оставаться два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов женщину, пострадавшую передали медикам. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека. Разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины», — говорится в сообщении.
Бытовой газ взорвался на втором этаже двухэтажного дома. Произошло частичное обрушение в одном из двух подъездов. В ходе аварийно? спасательных работ обнаружено тело погибшей женщины. Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь из? под завалов. Дом признан аварийным.