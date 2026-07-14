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В ЛНР после взрыва газа в доме женщину спасли из-под завалов

Под разрушенными конструкциями могут находиться еще два человека.

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Женщину спасли из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Краснодоне Луганской Народной Республики. Под разрушенными конструкциями могут оставаться два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов женщину, пострадавшую передали медикам. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека. Разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины», — говорится в сообщении.

Бытовой газ взорвался на втором этаже двухэтажного дома. Произошло частичное обрушение в одном из двух подъездов. В ходе аварийно? спасательных работ обнаружено тело погибшей женщины. Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь из? под завалов. Дом признан аварийным.

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