В Новосибирске ввели режим повышенной готовности у лицея из-за подтопления

В Новосибирске из-за риска подтопления и возможного разрушения строящегося корпуса «Лицея № 113» на улице Бориса Богаткова, 241/1, ввели режим повышенной готовности. Решение принято для оперативного устранения угрозы, связанной с отсутствием технологического присоединения здания к централизованной системе водоотведения. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.