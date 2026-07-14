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В Новосибирске ввели режим повышенной готовности у лицея из-за подтопления

Департаменты осмотрят участок, разработают проект ливневой канализации и проинформируют жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске из-за риска подтопления и возможного разрушения строящегося корпуса «Лицея № 113» на улице Бориса Богаткова, 241/1, ввели режим повышенной готовности. Решение принято для оперативного устранения угрозы, связанной с отсутствием технологического присоединения здания к централизованной системе водоотведения. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Теперь департамент дорожно-благоустроительного комплекса проведет обследование подтопляемой территории, разработает техническое решение и организует строительство ливневой системы для отвода поверхностных сточных вод. Работы будут контролировать до полного завершения.

Администрация Дзержинского района должна проинформировать жителей, живущих поблизости, о введении режима и мерах предосторожности.