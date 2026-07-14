Взрыв газа в Краснодоне унёс жизнь женщины, под завалами остаются люди

Очаг находился на втором этаже. Открытого пожара не возникло. Ударная волна частично обрушила один из двух подъездов здания. Там проживали несколько человек. Здание ранее признали аварийным.
Газ взорвался в жилом доме в ЛНР. Видео © Max/ГУ МЧС России по ЛНР.
«В ходе аварийно-спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины. Ещё одна пострадавшая смогла выйти на связь из-под завалов», — говорится в официальном сообщении.
Вторую пострадавшую смогли достать из-под обломков. По предварительным данным, под завалам могут оставаться ещё два человека. Сотрудники МЧС вручную разбирают обломки здания. Они пытаются добраться до других пострадавших. На месте поисково-спасательных работ объявляют минуты тишины, чтобы услышать людей.
Ранее серьёзный пожар с пострадавшими случился в Кронштадте. Там на улице Восстания горели эллинги на площади 600 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина. Врачи госпитализировали её.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.