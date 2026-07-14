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Взрыв газа в Краснодоне унёс жизнь женщины, под завалами остаются люди

Взрыв бытового газа прогремел в двухэтажном жилом доме на улице Первоконной в Краснодоне. В результате происшествия погибла женщина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по ЛНР.

Источник: Life.ru

Очаг находился на втором этаже. Открытого пожара не возникло. Ударная волна частично обрушила один из двух подъездов здания. Там проживали несколько человек. Здание ранее признали аварийным.

Газ взорвался в жилом доме в ЛНР. Видео © Max/ГУ МЧС России по ЛНР.

«В ходе аварийно-спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины. Ещё одна пострадавшая смогла выйти на связь из-под завалов», — говорится в официальном сообщении.

Вторую пострадавшую смогли достать из-под обломков. По предварительным данным, под завалам могут оставаться ещё два человека. Сотрудники МЧС вручную разбирают обломки здания. Они пытаются добраться до других пострадавших. На месте поисково-спасательных работ объявляют минуты тишины, чтобы услышать людей.

Ранее серьёзный пожар с пострадавшими случился в Кронштадте. Там на улице Восстания горели эллинги на площади 600 квадратных метров. В результате пожара пострадала женщина. Врачи госпитализировали её.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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