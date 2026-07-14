В Приангарье автоинспекторы помогли доставить в больницу 6-летнюю девочку с судорогами

IrkutskMedia, 14 июля. В Приангарье сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили в больницу семью с 6-летней девочкой, которой во время поездки потребовалась экстренная медицинская помощь. Ребёнку внезапно стало плохо на трассе между Усть-Илимском и Братском, после чего родители обратились за помощью к экипажу ДПС.
Шестилетняя девочка с ограниченными возможностями здоровья путешествовала вместе с родителями, когда у неё неожиданно начались судороги. Состояние ребёнка стремительно ухудшалось, возникла угроза жизни. Связавшись с медиками, семья направилась в детскую больницу. В плотном потоке транспорта на федеральной трассе они заметили экипаж ДПС.
Родители обратились к инспекторам, которые приняли решение помочь и максимально быстро доставили семью в медицинское учреждение. По словам сотрудников полиции, всю дорогу они переживали за ребёнка.
Юную пациентку сразу поместили в реанимационное отделение. После того как её состояние стабилизировалось и угроза жизни миновала, девочку перевели в инфекционное отделение. В настоящее время курс лечения уже завершён.
В день выписки полицейские вновь встретились с ребёнком и её отцом возле больницы. Автоинспекторы вручили девочке подарки и пожелали семье всего самого доброго. Родители искренне поблагодарили сотрудников полиции за чуткость и своевременную помощь.
Напомним, в Иркутске сотрудники полиции эвакуировали двух женщин из задымленного многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта. Возгорание заметили в подвале во время патрулирования, помощь потребовалась жительницам, не способным самостоятельно выйти.