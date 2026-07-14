В Приангарье автоинспекторы помогли доставить в больницу 6-летнюю девочку с судорогами

IrkutskMedia, 14 июля. В Приангарье сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили в больницу семью с 6-летней девочкой, которой во время поездки потребовалась экстренная медицинская помощь. Ребёнку внезапно стало плохо на трассе между Усть-Илимском и Братском, после чего родители обратились за помощью к экипажу ДПС.