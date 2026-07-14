Женщина погибла при взрыве газа в двухэтажном доме в ЛНР

В Краснодоне Луганской Народной Республики в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме погибла женщина. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛНР.
Взрыв произошел на втором этаже, пожара не последовало. В одном из двух подъездов, признанном аварийным, произошло частичное обрушение.
В ходе спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины. Одну пострадавшую удалось спасти из-под завалов и передать медикам. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека, разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины. В подъезде проживали два человека. На месте работают экстренные службы, говорится в сообщении.
До этого в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошел взрыв газа. В результате хлопка возник пожар, который охватил три квартиры.