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Женщина погибла при взрыве газа в двухэтажном доме в ЛНР

В Краснодоне Луганской Народной Республики в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме погибла женщина. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛНР.

В Краснодоне Луганской Народной Республики в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме погибла женщина. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЛНР.

Взрыв произошел на втором этаже, пожара не последовало. В одном из двух подъездов, признанном аварийным, произошло частичное обрушение.

В ходе спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины. Одну пострадавшую удалось спасти из-под завалов и передать медикам. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека, разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины. В подъезде проживали два человека. На месте работают экстренные службы, говорится в сообщении.

До этого в квартире четырехэтажного дома в городе Первоуральске Свердловской области произошел взрыв газа. В результате хлопка возник пожар, который охватил три квартиры.

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