Женщина погибла при взрыве газа в двухэтажном доме в ЛНР

В ходе спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины. Одну пострадавшую удалось спасти из-под завалов и передать медикам. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека, разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины. В подъезде проживали два человека. На месте работают экстренные службы, говорится в сообщении.