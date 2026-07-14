В ЛНР после взрыва газа в жилом доме из-под завалов спасли женщину

В Краснодоне в ЛНР из-под обломков разрушенного жилого дома спасатели извлекли женщину. Пострадавшая была передана медикам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в настоящий момент под завалами могут находиться еще два человека.
«Разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины», — уточняется в официальном сообщении.
Произошедший взрыв бытового газа на втором этаже двухэтажного жилого здания привел к частичному обрушению одного из подъездов. В результате спасательных мероприятий было обнаружено тело погибшей женщины, еще одна пострадавшая самостоятельно вышла на связь из-под обломков. Жилой дом признан аварийным.
Ранее взрыв газа также произошел в пятиэтажном доме в Миассе в Челябинской области.