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В ЛНР после взрыва газа в жилом доме из-под завалов спасли женщину

В Краснодоне после взрыва газа в доме спасатели извлекли из-под завалов женщину.

Источник: Аргументы и факты

В Краснодоне в ЛНР из-под обломков разрушенного жилого дома спасатели извлекли женщину. Пострадавшая была передана медикам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в настоящий момент под завалами могут находиться еще два человека.

«Разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины», — уточняется в официальном сообщении.

Произошедший взрыв бытового газа на втором этаже двухэтажного жилого здания привел к частичному обрушению одного из подъездов. В результате спасательных мероприятий было обнаружено тело погибшей женщины, еще одна пострадавшая самостоятельно вышла на связь из-под обломков. Жилой дом признан аварийным.

Ранее взрыв газа также произошел в пятиэтажном доме в Миассе в Челябинской области.

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