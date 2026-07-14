В Приморье выход на обрушившийся мост запретили около года назад

«Раньше только через [базу отдыха] “Мостовик” вход был, он пускал только своих. А потом за всем этим, видимо, перестали следить. Ну, была надпись: он в аварийном состоянии Но как вы запретите? Пацаны приплывают вот через море и начинают прыгать оттуда», — добавил находившийся на пляже местный житель.