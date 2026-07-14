В Приморье выход на обрушившийся мост запретили около года назад

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Таблички, запрещающие выход на обрушившийся пешеходный мост на пляже Приморья, появились около года назад. Об этом ТАСС рассказал местный житель.
«Было написано: нельзя ходить, не купаться. Все надписи были. Вообще на весь мост был запрещен вход. Год назад [запретили]», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент ТАСС не обнаружил заградительных лент у элементов обрушившейся конструкции. Проход со стороны суши закрыт — он начинается на частной территории. Вдобавок непосредственно перед разрушенным участком ранее была дополнительно установлена решетка. Однако отдыхающие, желающие спрыгнуть в воду с высоты, пробирались на пешеходный мост со стороны моря.
«Раньше только через [базу отдыха] “Мостовик” вход был, он пускал только своих. А потом за всем этим, видимо, перестали следить. Ну, была надпись: он в аварийном состоянии Но как вы запретите? Пацаны приплывают вот через море и начинают прыгать оттуда», — добавил находившийся на пляже местный житель.
Днем 13 июля пешеходный мост обрушился на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе — конструкция вела в открытое море и считалась местной достопримечательностью. По данным пресс-службы регионального Минздрава, при обрушении пострадали трое несовершеннолетних и один взрослый.
Ранее глава муниципалитета Вячеслав Квон рассказал, что водолазы-спасатели обследовали дно в районе моста и не обнаружили других пострадавших в воде. Прокуратура Приморья организовала проверку, следователи возбудили уголовное дело.