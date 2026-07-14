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Часть Севастополя осталась без света из-за атаки ВСУ на энергосистему

Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру оставила часть Севастополя без электричества. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения», — написал глава региона.

Власти ввели на объектах особый режим работы. Специалисты сейчас оценивают масштаб повреждений. Экстренные службы полностью готовы к реагированию.

Ранее «Крымэнерго» проводило аварийные работы на своих сетях. Компания ограничила подачу воды в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. Проблемы также возникли в Евпатории, Красноперекопске, Армянске и посёлке Раздольное.

Ранее Евпатория на западе Крыма лишилась света и воды. Электричество пропало по всему городу. Во многих кварталах остановилась подача воды, а трамваи прекратили движение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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