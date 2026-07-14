Часть Севастополя осталась без света из-за атаки ВСУ на энергосистему

«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения», — написал глава региона.
Власти ввели на объектах особый режим работы. Специалисты сейчас оценивают масштаб повреждений. Экстренные службы полностью готовы к реагированию.
Ранее «Крымэнерго» проводило аварийные работы на своих сетях. Компания ограничила подачу воды в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. Проблемы также возникли в Евпатории, Красноперекопске, Армянске и посёлке Раздольное.
Ранее Евпатория на западе Крыма лишилась света и воды. Электричество пропало по всему городу. Во многих кварталах остановилась подача воды, а трамваи прекратили движение.
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