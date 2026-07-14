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Часть Севастополя осталась без света из-за атаки на инфраструктуру

В Севастополе введен особый режим на объектах энергетической инфраструктуры после атаки, в результате которой часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

Источник: Reuters

«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения», — написал Развожаев.

Как уточнил губернатор, в настоящее время оценивается масштаб повреждений, экстренные службы находятся в полной готовности. Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, не перегружать сеть и сохранять спокойствие.

По данным источников, в ответ на атаки украинских боевиков на мирное население Вооруженные силы России наносят удары по центрам принятия решений, командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами. Отмечается, что эти специалисты ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целеуказание.

Как сообщается, российское вооружение способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.

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