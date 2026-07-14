Часть Севастополя осталась без света из-за атаки на инфраструктуру

Как сообщается, российское вооружение способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.