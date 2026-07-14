«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения», — написал Развожаев.
Как уточнил губернатор, в настоящее время оценивается масштаб повреждений, экстренные службы находятся в полной готовности. Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, не перегружать сеть и сохранять спокойствие.
По данным источников, в ответ на атаки украинских боевиков на мирное население Вооруженные силы России наносят удары по центрам принятия решений, командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами. Отмечается, что эти специалисты ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целеуказание.
Как сообщается, российское вооружение способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.