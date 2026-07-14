Девочка погибла во время простой операции из-за ошибки анестезиолога

Родители погибшей девочки обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Они требовали от больницы денег за те страдания, которые им пришлось пережить. Областной суд, куда дело попало по апелляции, согласился с семьей. В своем решении судьи подчеркнули: потеря ребенка — тяжелейший удар, причиняющий глубокую боль.