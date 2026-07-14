Девочка погибла во время простой операции из-за ошибки анестезиолога

Семья из Боханского района обратилась в суд после того, как их ребенок погиб из-за ошибки врачей в местной больнице. Трагедия случилась в 2024 году.
— В районную больницу поступила маленькая девочка, ей требовалась операция по удалению аппендицита. Однако после вмешательства ребенок скончался. Следователи быстро выяснили причину — анестезиолог превысил дозу препарата, неправильно установил дыхательную трубку, что привело к кислородному голоданию. Реанимацию начали слишком поздно, — рассказывают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
В сентябре 2025 года суд признал врача виновным в причинении смерти по неосторожности. Саму больницу также наказали за грубые нарушения при оказании помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии.
Родители погибшей девочки обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Они требовали от больницы денег за те страдания, которые им пришлось пережить. Областной суд, куда дело попало по апелляции, согласился с семьей. В своем решении судьи подчеркнули: потеря ребенка — тяжелейший удар, причиняющий глубокую боль.
В итоге с Боханской районной больницы взыскали около трех миллионов рублей в пользу отца, матери, братьев и сестры погибшей. Решение уже вступило в силу.