Кличко сообщил о возгорании на складах в Киеве

«Пожар вспыхнул на территории двух складских помещений в Голосеевском районе», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории двух складов в Голосеевском районе произошло возгорание.
«Пожар вспыхнул на территории двух складских помещений в Голосеевском районе», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.