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Кличко сообщил о возгорании на складах в Киеве

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории двух складов в Голосеевском районе произошло возгорание.

Источник: AP 2024

«Пожар вспыхнул на территории двух складских помещений в Голосеевском районе», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.