Спасатели ищут мужчину, пропавшего на каяке во время сплава по Енисею

На юге Красноярского края ищут пропавшего во время сплава на каяке туриста, сообщают РИА Новости.
В минувшую субботу в полицию обратилась женщина с сообщением о пропаже знакомого. Они отправились на каяках с левого берега Енисея из села Абакано-Перевоз в Краснотуранск. По пути мужчина отстал и не вышел на связь.
Сейчас спасатели организуют поиски, обследуют береговую линию и акваторию реки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что пара, названная вторыми Усольцевыми, найдена мертвой в реке в Красноярском крае.