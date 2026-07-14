Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели ищут мужчину, пропавшего на каяке во время сплава по Енисею

Мужчина отправился на сплав вместе со знакомой, но отстал и не вышел на связь.

На юге Красноярского края ищут пропавшего во время сплава на каяке туриста, сообщают РИА Новости.

В минувшую субботу в полицию обратилась женщина с сообщением о пропаже знакомого. Они отправились на каяках с левого берега Енисея из села Абакано-Перевоз в Краснотуранск. По пути мужчина отстал и не вышел на связь.

Сейчас спасатели организуют поиски, обследуют береговую линию и акваторию реки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что пара, названная вторыми Усольцевыми, найдена мертвой в реке в Красноярском крае.