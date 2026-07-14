Двухлетний ребенок в Уссурийске выпал из окна пятого этажа и погиб

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка, выпавшего из окна пятого этажа. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил Следком Приморья.
Инцидент произошел днем 13 июля в квартире на улице Пролетарской. Мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней. Мать в этот момент отлучилась в другую комнату.
Конструкция окна не позволяла открыть его полностью, но образовавшейся щели оказалось достаточно, чтобы ребенок пролез и упал на улицу. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. СКР напоминает, что москитная сетка не является защитным барьером и не выдерживает веса ребенка, говорится в сообщении.
В этот же день в Одинцовском городском округе Московской области двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже.