ВСУ расстреляли чемпиона Европы по боксу и его мать в селе Гришино

Мужчина заявил, что в его супругу выпустили семь пуль из автомата, а в сына — пять. Также отец спортсмена сообщил, что военные истязали боксёра перед смертью. Также солдаты ВСУ угнали из дома автомобиль Toyota, украли восемь тысяч долларов и наличные в гривнах.