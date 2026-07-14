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ВСУ расстреляли чемпиона Европы по боксу и его мать в селе Гришино

Военные ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева и его мать в селе Гришино под Красноармейском. Об этом сообщил отец спортсмена Игорь Карпачев. Мужчина отметил, что сын активно выступал на соревнованиях по всей стране и готовился к мировому первенству.

Источник: Life.ru

Сосед сообщил Игорю Карпачеву о странной ситуации во дворе дома. Во дворе отсутствовала машина сына, а военные застрелили собаку. Отец боксёра приехал на место и увидел лужи крови.

«Супруга лежит застреленная прямо на входе. Потом в подвал домашний пошёл — лежит сын застреленный», — рассказал Карпачев ТАСС.

Мужчина заявил, что в его супругу выпустили семь пуль из автомата, а в сына — пять. Также отец спортсмена сообщил, что военные истязали боксёра перед смертью. Также солдаты ВСУ угнали из дома автомобиль Toyota, украли восемь тысяч долларов и наличные в гривнах.

Ранее в Киевской области военнослужащие 155-й бригады ВСУ убили двух гражданских братьев. Причиной расправы стала громкая музыка и мотоциклы. Восемь солдат выполнили приказ своего комбрига Станислава Лучанова. Правоохранители уже задержали этого командира.

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