Часть Севастополя осталась без света после атаки ВСУ

Часть Севастополя осталась без электричества после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Губернатор также призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть.
Ночью 14 июля господин Развожаев сообщил о пяти сбитых БПЛА в Балаклавском районе. Предварительно, пострадавших нет. В Севастополе действует воздушная тревога.
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