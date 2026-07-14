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Часть Севастополя осталась без света после атаки ВСУ

Часть Севастополя осталась без электричества после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Часть Севастополя осталась без электричества после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Губернатор также призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть.

Ночью 14 июля господин Развожаев сообщил о пяти сбитых БПЛА в Балаклавском районе. Предварительно, пострадавших нет. В Севастополе действует воздушная тревога.

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