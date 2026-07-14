Жительница Новосибирской области зарезала сожителя во время ссоры

Все случилось в октябре 2025 года в одном из сел района. Женщина и ее сожитель пили алкоголь. Между ними вспыхнула ссора. Обвиняемая взяла на кухне нож, подошла к сидевшему на диване мужчине и дважды ударила его по левой ноге — в голень и бедро. Один из ударов повредил малоберцовую артерию. Из-за сильной кровопотери потерпевший скончался на месте.