Жительница Новосибирской области зарезала сожителя во время ссоры

В Новосибирской области суд вынес приговор 30-летней жительнице Доволенского района. Ее признали виновной в том, что она во время ссоры ударила сожителя ножом, и тот умер от потери крови. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Все случилось в октябре 2025 года в одном из сел района. Женщина и ее сожитель пили алкоголь. Между ними вспыхнула ссора. Обвиняемая взяла на кухне нож, подошла к сидевшему на диване мужчине и дважды ударила его по левой ноге — в голень и бедро. Один из ударов повредил малоберцовую артерию. Из-за сильной кровопотери потерпевший скончался на месте.
На суде женщина полностью признала свою вину. Суд учел это и назначил наказание — 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.