Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создатель сайта «Миротворец»* Георгий Тука** объявлен в розыск в России

Создатель украинского сайта «Миротворец»* Георгий Тука** объявлен в розыск в России. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Создатель украинского сайта «Миротворец»* Георгий Тука** объявлен в розыск в России. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

— Георгий Тука** объявлен в розыск, — сказал собеседник агентства.

Сайт «Миротворец»* известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, российских деятелей культуры и других граждан, называя их «изменниками родины». На ресурсе не раз публиковались данные несовершеннолетних.

В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Туку** в перечень террористов на территории РФ. Основание для розыска не уточняется, говорится в сообщении.

Ранее режиссер Андрей Звягинцев оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Кинодеятеля внесли в базу за посещение Крыма: создатели сайта обвинили Звягинцева в покушении на суверенитет Украины.

Комик Алексей Щербаков также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвинили артиста в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов.