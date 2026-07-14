Создатель сайта «Миротворец»* Георгий Тука** объявлен в розыск в России

Сайт «Миротворец»* известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, российских деятелей культуры и других граждан, называя их «изменниками родины». На ресурсе не раз публиковались данные несовершеннолетних.