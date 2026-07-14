Создатель сайта «Миротворец»* Георгий Тука** объявлен в розыск в России

Создатель украинского сайта «Миротворец»* Георгий Тука** объявлен в розыск в России. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
— Георгий Тука** объявлен в розыск, — сказал собеседник агентства.
Сайт «Миротворец»* известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, российских деятелей культуры и других граждан, называя их «изменниками родины». На ресурсе не раз публиковались данные несовершеннолетних.
В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Туку** в перечень террористов на территории РФ. Основание для розыска не уточняется, говорится в сообщении.
Ранее режиссер Андрей Звягинцев оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Кинодеятеля внесли в базу за посещение Крыма: создатели сайта обвинили Звягинцева в покушении на суверенитет Украины.
Комик Алексей Щербаков также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвинили артиста в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов.