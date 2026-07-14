Омич не смог обжаловать приговор за ложное минирование аэропорта

Житель Омска не смог обжаловать приговор суда по делу о лжеминировании аэропорта. В декабре 2025 года мужчина сообщил о минировании здания воздушной гавани по номеру «112». В результате была проведена эвакуация и нарушена работа объекта социальной инфраструктуры. Кроме того, по тревоге на место выезжали все спецслужбы. Информация оказалась ложной.