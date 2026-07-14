Омич не смог обжаловать приговор за ложное минирование аэропорта

Житель Омска не смог обжаловать приговор суда по делу о лжеминировании аэропорта. В декабре 2025 года мужчина сообщил о минировании здания воздушной гавани по номеру «112». В результате была проведена эвакуация и нарушена работа объекта социальной инфраструктуры. Кроме того, по тревоге на место выезжали все спецслужбы. Информация оказалась ложной.
Позже звонивший явился в полицию сам. Учитывая это, а также полное признание вины, наличие на иждивении четырех малолетних детей и беременность сожительницы осужденного, Советский суд назначил 3 года условно и взыскал материальный ущерб в пользу пострадавших организаций.
Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Омской области, при апелляции защитник настаивал на прекращении дела, указывая на отсутствие тяжких последствий. Омский областной суд оставил приговор в силе, отметив, что эвакуация аэропорта, отвлечение экстренных служб, угроза паники — это существенно.
Ранее мы писали, как в апреле этого года подростка лишили телефона за шутку о бомбе в омской школе. Ущерб, причиненный госорганам и школе, родители шутника возместили добровольно.