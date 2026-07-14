В Якутии в тушении лесных пожаров участвуют более 580 человек

«В ликвидации возгораний задействован 581 человек. Несмотря на то, что с начала сезона количество лесных пожаров в республике почти вдвое превышает прошлогодний показатель, их общая площадь остается примерно на том же уровне. Это свидетельствует о высокой оперативности тушения», — отметили в правительстве.