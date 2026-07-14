В Якутии в тушении лесных пожаров участвуют более 580 человек

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Более 580 человек привлечены к тушению лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
«В ликвидации возгораний задействован 581 человек. Несмотря на то, что с начала сезона количество лесных пожаров в республике почти вдвое превышает прошлогодний показатель, их общая площадь остается примерно на том же уровне. Это свидетельствует о высокой оперативности тушения», — отметили в правительстве.
Как уточнил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), главный лесничий республики Андрей Коноплев, в первые сутки порядка 90% пожаров обнаруживаются и ликвидируются. «Мы успеваем реагировать на пожары, пока они имеют небольшую площадь», — приводит пресс-служба его слова. Коноплев подчеркнул, что благодаря проведенным за последние годы системным изменениям в республике удалось значительно повысить эффективность охраны лесов, существенно укреплена региональная Авиалесоохрана, расширен парк техники «Якутлесресурса», активно применяются беспилотники и современные средства мониторинга.
По состоянию на утро 14 июля в Якутии действует 42 лесных пожара, из них 24 в зоне контроля — в труднодоступной горной местности, где тушение невозможно или сопряжено с высоким риском для людей. Большинство возгораний вызвано грозами.
«Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Амгинском, Усть-Майском районах и части Томпонского района, где продолжают действовать высокие температуры и сильный ветер. Вместе с тем к концу недели специалисты ожидают изменения погодных условий, что должно способствовать снижению количества пожаров», — добавили в пресс-службе правительства региона. В лесах республики с 10 июля действует режим ЧС регионального характера.