Арестован мужчина, напавший на 8-летнюю девочку в Красноярске в 2017 году

В Красноярске следователи возобновили расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки, совершенное в 2017 году. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
Преступление было совершено в августе 2017 года в подъезде жилого дома в Октябрьском районе Красноярска. Тогда неизвестный напал на 8-летнюю девочку и скрылся.
Несмотря на составленный фоторобот и наличие записей с камер наблюдения, установить личность злоумышленника долгое время не удавалось. Дело было приостановлено, но работа продолжалась.
В 2026 году следователи нашли женщину, опознавшую в фотороботе своего знакомого. За подозреваемым организовали наблюдение, записали на видео и провели экспертизу, которая подтвердила — это тот же человек. Потерпевшая, которой сейчас уже 17 лет, также опознала его по фотографии.
61-летнего жителя Красноярска, ранее судимого за аналогичные преступления, задержали при силовой поддержке Росгвардии. Во время обыска у него изъяли кофту, в которой он был в момент нападения. Мужчина признался в содеянном.
Ему предъявлено обвинение, суд отправил его в СИЗО.
Ранее мы сообщали, что отчим получил 16 лет колонии за насилие над падчерицей в Красноярске.