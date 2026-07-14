Арестован мужчина, напавший на 8-летнюю девочку в Красноярске в 2017 году

В 2026 году следователи нашли женщину, опознавшую в фотороботе своего знакомого. За подозреваемым организовали наблюдение, записали на видео и провели экспертизу, которая подтвердила — это тот же человек. Потерпевшая, которой сейчас уже 17 лет, также опознала его по фотографии.