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Житель Хабаровского края оформил кредит на умершего отца

Деньги с кредитной карты он потратил.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурском районе полицейские задержали 40-летнего местного жителя, он подозревается в оформлении кредитной карты на умершего отца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В полицию обратился сотрудник службы безопасности банка после того, как заметил подозрительные действия. Сына умершего клиента банка задержали, и он признался, что оформил кредитную карту на 40 тысяч рублей на отца через мобильное приложение в его телефоне. Деньги он снял и потратил на личные нужды.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования (ч.1 ст. 159.1 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, комсомольчанин оформил на бывшего друга заём в полмиллиона рублей.