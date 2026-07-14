Житель Хабаровского края оформил кредит на умершего отца

В полицию обратился сотрудник службы безопасности банка после того, как заметил подозрительные действия. Сына умершего клиента банка задержали, и он признался, что оформил кредитную карту на 40 тысяч рублей на отца через мобильное приложение в его телефоне. Деньги он снял и потратил на личные нужды.