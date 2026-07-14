Нефтяное пятно у мыса под Врангелем проверяют экологи и прокуратура

В бухте Врангеля, в районе мыса Неприступный и базы отдыха «Ласточкино гнездо», обнаружено загрязнение акватории нефтепродуктами. Видео с места событий появилось в соцсетях утром 14 июля. Природоохранная прокуратура организовала проверку информации.
На кадрах, снятых около 8 утра, видны маслянистые разводы на поверхности моря. Очевидцы сообщают о резком запахе топлива и гибели морской живности в прибрежной зоне. Точные масштабы загрязнения пока не установлены.
К месту происшествия выехали специалисты Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. Им предстоит отобрать пробы воды и установить источник попадания нефтепродуктов в акваторию. Природоохранный прокурор даст оценку действиям организаций и решениям контролирующих органов при исполнении природоохранного законодательства.
В прокуратуре подчеркнули: если факты нарушений подтвердятся, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решён, всё зависит от результатов лабораторных анализов и установления виновных лиц.
Это не первый случай загрязнения акватории в районе Врангеля. Местные жители и экологи неоднократно жаловались на сбросы от проходящих судов и прибрежных предприятий. Ситуация остаётся на контроле надзорных органов, результаты проверки будут оглашены в ближайшее время.