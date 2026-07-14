Нефтяное пятно у мыса под Врангелем проверяют экологи и прокуратура

Это не первый случай загрязнения акватории в районе Врангеля. Местные жители и экологи неоднократно жаловались на сбросы от проходящих судов и прибрежных предприятий. Ситуация остаётся на контроле надзорных органов, результаты проверки будут оглашены в ближайшее время.