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Нефтяное пятно у мыса под Врангелем проверяют экологи и прокуратура

Загрязнение засняли на видео утром 14 июля. На место выехали специалисты Росприроднадзора, прокуратура начала проверку.

Источник: Аргументы и факты

В бухте Врангеля, в районе мыса Неприступный и базы отдыха «Ласточкино гнездо», обнаружено загрязнение акватории нефтепродуктами. Видео с места событий появилось в соцсетях утром 14 июля. Природоохранная прокуратура организовала проверку информации.

На кадрах, снятых около 8 утра, видны маслянистые разводы на поверхности моря. Очевидцы сообщают о резком запахе топлива и гибели морской живности в прибрежной зоне. Точные масштабы загрязнения пока не установлены.

К месту происшествия выехали специалисты Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. Им предстоит отобрать пробы воды и установить источник попадания нефтепродуктов в акваторию. Природоохранный прокурор даст оценку действиям организаций и решениям контролирующих органов при исполнении природоохранного законодательства.

В прокуратуре подчеркнули: если факты нарушений подтвердятся, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решён, всё зависит от результатов лабораторных анализов и установления виновных лиц.

Это не первый случай загрязнения акватории в районе Врангеля. Местные жители и экологи неоднократно жаловались на сбросы от проходящих судов и прибрежных предприятий. Ситуация остаётся на контроле надзорных органов, результаты проверки будут оглашены в ближайшее время.