На улице Якоби в Иркутске задержали мужчину с наркотиками

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, во время патрулирования во дворе одного из домов на улице Якоби сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Увидев служебный автомобиль, он попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции № 2. При личном досмотре у него обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство общей массой более 8 г.