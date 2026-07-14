На улице Якоби в Иркутске задержали мужчину с наркотиками

IrkutskMedia, 14 июля. В Иркутске сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчину выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, во время патрулирования во дворе одного из домов на улице Якоби сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Увидев служебный автомобиль, он попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции № 2. При личном досмотре у него обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство общей массой более 8 г.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские нашли предметы, которые могли использоваться для фасовки и употребления запрещенных веществ: электронные весы, измельчитель, полимерные пакеты, фрагменты фольги и другие предметы.
Следственным органом возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчина задержан в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных фактов противоправной деятельности.
Напомним, сотрудники полиции и СОБРа задержали в Зиме группу этнических преступников, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Во время оперативных мероприятий силовикам пришлось выламывать дверь.