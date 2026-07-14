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Число преступлений в Омской области значительно снизилось

Количество убийств, изнасилований, грабежей, краж в регионе идёт на спад.

Источник: QuineGears/CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

УМВД России по Омской области отчиталось об уровне преступности в регионе за первые полгода 2026 года. Согласно статистике, в регионе на 17,7% снизилось число убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, краж.

На 10,5% меньше преступлений стали совершать несовершеннолетние, и на 15,3% — ранее судимые. Наблюдается снижение преступлений на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения.

В мае свою статистику за первые три месяца 2026 года публиковала прокуратура. По данным надзорного ведомства, общее количество преступлений снизилось на 10,7%. Лучшую динамику показал Советский округ, где число преступлений упало на 21%. Скромнее результат в Кировском округе — минус 4%.