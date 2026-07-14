Число преступлений в Омской области значительно снизилось

В мае свою статистику за первые три месяца 2026 года публиковала прокуратура. По данным надзорного ведомства, общее количество преступлений снизилось на 10,7%. Лучшую динамику показал Советский округ, где число преступлений упало на 21%. Скромнее результат в Кировском округе — минус 4%.