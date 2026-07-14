«Отпросились на футбольный корт»: воспитанник детского дома утонул в Костанае

Как сообщает телеканал, ссылаясь на ДЧС Костанайской области, трое воспитанников детского дома отпросились у воспитателя на футбольный корт. Однако вместо этого ребята пошли к реке, чтобы порыбачить. Когда один из подростков зашел в воду, чтобы распутать леску, то самостоятельно выбраться на берег уже не смог. Его унесло течением.