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«Отпросились на футбольный корт»: воспитанник детского дома утонул в Костанае

В Костанае произошла трагедия с воспитанником одного из детских домов. 14-летний подросток утонул во время рыбалки — его унесло течением реки, передает Astana TV.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, ссылаясь на ДЧС Костанайской области, трое воспитанников детского дома отпросились у воспитателя на футбольный корт. Однако вместо этого ребята пошли к реке, чтобы порыбачить. Когда один из подростков зашел в воду, чтобы распутать леску, то самостоятельно выбраться на берег уже не смог. Его унесло течением.

Отмечается, что несчастный случай произошел в районе тепличного комбината на несанкционированном пляже. Тело подростка удалось найти только на следующий день.

«Водолазами оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Костанайской области в ходе проведения водолазных работ тело погибшего было обнаружено и извлечено со дна водоема. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала главный специалист управления ликвидации ЧС ДЧС Костанайской области Инеш Акимова.