Часть Севастополя осталась без света после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру

В результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений, все экстренные службы находятся в полной готовности.
— Цель этого удара понятна: лишить привычных условий жизни севастопольцев и посеять панику. Но мы проходили и не такое, выстоим и сейчас, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей экономить заряд телефонов, отключить электроприборы, чтобы не перегружать сеть, сохранять спокойствие и помогать пожилым соседям. Информация о сроках восстановления электроснабжения уточняется.
7 июля в нескольких районах Республики Крым произошло массовое отключение электроэнергии после ударов украинских беспилотников по объектам инфраструктуры.