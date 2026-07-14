Создатель сайта «Миротворец»** Тука* объявлен в розыск в России

«Миротворец»** был создан в августе 2014 года. Портал ведет базу персональных данных людей, которые, по мнению его составителей, якобы причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ нацбезопасности Украины, мира, безопасности граждан», однако официально к украинским госструктурам отношения не имеет. В России «Миротворец»** заблокирован по решению суда.