Создатель сайта «Миротворец»** Тука* объявлен в розыск в России

В России объявлен в розыск Георгий Тука* — основатель скандального украинского сайта «Миротворец»**. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
«Георгий Тука* объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства.
В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Туку* в перечень террористов.
«Миротворец»** был создан в августе 2014 года. Портал ведет базу персональных данных людей, которые, по мнению его составителей, якобы причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ нацбезопасности Украины, мира, безопасности граждан», однако официально к украинским госструктурам отношения не имеет. В России «Миротворец»** заблокирован по решению суда.
Сайт известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых авторы проекта называют «изменниками родины». В базу сайта неоднократно вносились сведения о несовершеннолетних, а также о российских деятелях культуры и гражданах других стран.
Недавно на «Миротворце»** появились данные бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича и действующего офицера ГУР МО Украины Владислава Реута. Оба являются подозреваемыми в убийстве Анастасии Березовской, которую, по версии следствия, считают исполнительницей покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
Информация появилась на сайте 9 июля. Жикович и Реут внесены в базу «Миротворца»* с пометкой «организатор и исполнитель заказных убийств».
Недавно на сайте также появилась информация о командире 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станиславе Лучанове. Его внесли в базу после инцидента с расправой военных над двумя жителями Киевской области. Авторы ресурса обвинили офицера в превышении должностных полномочий в личных целях и в действиях, дискредитирующих Вооруженные силы Украины.
*Включен Росфинмонирторингом в список террористов.
** Ресурс признан экстремистским и запрещен в РФ.