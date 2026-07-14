Известная певица погибла в ДТП по пути со своего концерта

Артистка возвращалась с концерта в Терезине и направлялась на следующее выступление в Кашиас. Ее автомобиль протаранил пикап с выключенными фарами. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Коста и еще один пассажир ее машины получили тяжелые травмы, от которых скончались в больнице.