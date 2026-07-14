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Известная певица погибла в ДТП по пути со своего концерта

В Бразилии 32-летняя певица Джессика Коста погибла в результате ДТП.

В Бразилии 32-летняя певица Джессика Коста погибла в результате ДТП. Трагедия произошла ночью 11 июля на трассе недалеко от города Тимон в штате Мараньян, сообщает Need To Know.

Артистка возвращалась с концерта в Терезине и направлялась на следующее выступление в Кашиас. Ее автомобиль протаранил пикап с выключенными фарами. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Коста и еще один пассажир ее машины получили тяжелые травмы, от которых скончались в больнице.

Коста считалась восходящей звездой бразильской сцены. Она начала карьеру в 2024 году, выступала в клубах, ресторанах и на крупных фестивалях, на ее страницы в соцсетях были подписаны тысячи человек. Поклонники и коллеги выразили соболезнования, назвав уход певицы серьезным ударом для музыкальной сцены штата Пиауи.