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Херсонская область осталась без электричества из-за аварии в энергосистеме

Жители сразу нескольких районов Херсонской области столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Причиной стало технологическое нарушение в энергосистеме соседнего региона, сообщили местные энергетики.

Источник: Life.ru

Как уточнили в компании «Херсонэнерго», без света временно остались 14 муниципальных образований. В список вошли Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий и другие округа региона.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область», — сообщили в компании.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Энергетики пообещали вернуть электроснабжение в пострадавшие районы в кратчайшие сроки после устранения последствий аварии. Сейчас причины нарушения и сроки полного восстановления подачи электричества уточняются. Жителям рекомендуют следить за обновлениями от местных служб.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о последствиях атак на регион. По его словам, в результате обстрелов погибли сотни мирных жителей, среди погибших есть дети. Власти региона заявляли, что гражданская инфраструктура регулярно сталкивается с повреждениями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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