Мирошник: 40 человек погибли за неделю от ударов ВСУ

Собеседник агентства добавил, что на неделе украинские войска совершили серию атак по медавтомобилям и медучреждениям в российских субъектах. «В Херсонской области в результате удара по территории Ивановской центральной районной больницы погиб сотрудник, были повреждены два санитарных автомобиля. В Белгородской области в поселке Борисовка из-за сдетонировавшего рядом с медицинским автомобилем дрона ранения получили фельдшер и водитель. В Запорожской области ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) повредили здание приемного отделения и два служебных автомобиля на территории медсанчасти в Энергодаре. В Брянской области поврежден автомобиль скорой помощи в поселке Климово», — сообщил он.