Мирошник: 40 человек погибли за неделю от ударов ВСУ

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека, в том числе 13 несовершеннолетних, погибли 40 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях», — сказал он.
Мирошник уточнил, что 293 человека — 93% от общего числа пострадавших — получили увечья от атак ударных дронов противника.
Собеседник агентства добавил, что на неделе украинские войска совершили серию атак по медавтомобилям и медучреждениям в российских субъектах. «В Херсонской области в результате удара по территории Ивановской центральной районной больницы погиб сотрудник, были повреждены два санитарных автомобиля. В Белгородской области в поселке Борисовка из-за сдетонировавшего рядом с медицинским автомобилем дрона ранения получили фельдшер и водитель. В Запорожской области ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) повредили здание приемного отделения и два служебных автомобиля на территории медсанчасти в Энергодаре. В Брянской области поврежден автомобиль скорой помощи в поселке Климово», — сообщил он.
Кроме того, противник дистанционно минировал территории субъектов РФ. Так, при подрыве авто на взрывном устройстве в Репяховке Белгородской области один мирный житель погиб, второй — получил ранения. «Двое подростков 13 и 14 лет пострадали в Алчевске в ЛНР. Два мирных жителя пострадали при проведении полевых работ в Волновахе в ДНР. В Запорожской области в Васильевском округе водитель гражданского автомобиля получил ранение из-за наезда на мину», — добавил Мирошник.
Всего, по словам Мирошника, Киев за неделю выпустил по территории РФ свыше 5,9 тыс. различных боеприпасов.