Агенты Киева перевозили БПЛА в Челябинскую и Амурскую области с бытовой техникой

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что агенты Киева перевозили FPV-дроны на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой, вглубь России к аэродромам «Украинка» (Амурская область) и «Шагол» (Челябинская область).
После этого в арендованных гаражах осуществлялась сборка дронов и подготовка к применению. «В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», — рассказали в ЦОС.
Ранее ФСБ сорвала подготовку атак дронами на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.
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