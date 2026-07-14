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В Приморье начали проверку по информации о загрязнении бухты нефтепродуктами

К месту выехали специалисты Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора.

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Проверку организовали в Приморье по информации о загрязнении нефтепродуктами побережья в районе базы отдыха «Ласточкино гнездо». Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

«Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации о загрязнении морского побережья Партизанского муниципального округа нефтепродуктами в районе базы отдыха “Ласточкино гнездо”. К месту загрязнения выехали специалисты Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что будет дана оценка действиям организаций.