В Приморье начали проверку по информации о загрязнении бухты нефтепродуктами

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Проверку организовали в Приморье по информации о загрязнении нефтепродуктами побережья в районе базы отдыха «Ласточкино гнездо». Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.