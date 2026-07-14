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Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Мамадышском районе

Трагедия произошла вечером 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Мамадышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. 13 июля около 21:30 на третьем километре дороги Мамадыш — Кукмор — Ишкеево водитель «Лады Гранты» не выбрал безопасную скорость и врезался в двигавшийся впереди трактор с прицепом.

От полученных травм водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. На место происшествия выехал прокурор Мамадышского района Артур Князев. Ход проверки взят на контроль в надзорном ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах водитель грузовика погиб после столкновения с поездом. Погибшему было 54 года.