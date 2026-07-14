Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Мамадышском районе

В Мамадышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. 13 июля около 21:30 на третьем километре дороги Мамадыш — Кукмор — Ишкеево водитель «Лады Гранты» не выбрал безопасную скорость и врезался в двигавшийся впереди трактор с прицепом.