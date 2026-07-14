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Россиянин лишился пальца, зазевавшись во время ремонта

Во Владивостоке 40-летний житель города чуть не лишился руки во время ремонта собственной квартиры.

Во Владивостоке 40-летний житель города чуть не лишился руки во время ремонта собственной квартиры. Мужчина работал перфоратором и на секунду отвлекся — в этот момент его перчатку затянуло во вращающийся инструмент.

В результате происшествия пострадавшему частично отсекло один палец, второй оказался сломан. Кроме того, врачи диагностировали рваные раны и травматический шок. Мужчину экстренно госпитализировали.

В больнице медики сформировали культю из поврежденного пальца, а перелом зафиксировали с помощью спиц. Сейчас пациент уже выписан и восстанавливается дома, сообщает Amur Mash. Его жизни ничего не угрожает. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при работе с электроинструментом.