Россиянин лишился пальца, зазевавшись во время ремонта

В больнице медики сформировали культю из поврежденного пальца, а перелом зафиксировали с помощью спиц. Сейчас пациент уже выписан и восстанавливается дома, сообщает Amur Mash. Его жизни ничего не угрожает. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при работе с электроинструментом.