Россиянин лишился пальца, зазевавшись во время ремонта

Во Владивостоке 40-летний житель города чуть не лишился руки во время ремонта собственной квартиры. Мужчина работал перфоратором и на секунду отвлекся — в этот момент его перчатку затянуло во вращающийся инструмент.
В результате происшествия пострадавшему частично отсекло один палец, второй оказался сломан. Кроме того, врачи диагностировали рваные раны и травматический шок. Мужчину экстренно госпитализировали.
В больнице медики сформировали культю из поврежденного пальца, а перелом зафиксировали с помощью спиц. Сейчас пациент уже выписан и восстанавливается дома, сообщает Amur Mash. Его жизни ничего не угрожает. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при работе с электроинструментом.