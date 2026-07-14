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Отражена массовая атака БПЛА на промзону Салавата

Есть очаги задымления.

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Массовая атака украинских БПЛА на промзону Салавата отражена в Башкирии. Зафиксированы очаги задымления из-за падения обломков, пострадавших нет, сообщил в «Максе» глава республики Радий Хабиров.

«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», — проинформировал он.

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