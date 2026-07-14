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Беспилотники атаковали промзону в Башкортостане

Силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на промзону Салавата в Башкортостане, сообщил губернатор Радий Хабиров в Telegram. Из-за упавших обломков беспилотников на ее территории произошло задымление. На месте происшествия работают оперативные службы.

Силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на промзону Салавата в Башкортостане, сообщил губернатор Радий Хабиров в Telegram. Из-за упавших обломков беспилотников на ее территории произошло задымление. На месте происшествия работают оперативные службы.

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