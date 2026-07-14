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Автобус загорелся на Щелковском шоссе в Москве по направлению в область

Автобус загорелся на Щелковском шоссе в столице по направлению в область. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил телеканал «Москва 24».

Автобус загорелся на Щелковском шоссе в столице по направлению в область. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил телеканал «Москва 24».

В публикации уточнили, что позже автобус потушили пожарные.

Днем ранее один человек погиб, один пострадал в результате ДТП с тремя машинами на 23-м километре Калужского шоссе в ТиНАО. Из-за аварии движение в сторону области осуществлялось по трем полосам из пяти.

26 июня мусоровоз загорелся на 25-м километре Ярославского шоссе в подмосковных Мытищах. Сообщалось, что водитель не пострадал.