Красноярский педофил 9 лет прятался от полиции, но его сдала знакомая

В Красноярске суд отправил под стражу 61-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании 8-летнего ребенка, совершенном в 2017 году. Преступление произошло в подъезде жилого дома в Октябрьском районе, сообщили в региональном главке СК.
Долгое время найти злоумышленника не удавалось, хотя у следствия были записи с камер наблюдения и подробный фоторобот, составленный пострадавшей. Прорыв произошел в 2026 году — женщина, знакомая подозреваемого, узнала его на старом фотороботе.
Следователи провели наблюдение, получили новые видеозаписи, и экспертиза подтвердила, что на кадрах из 2017 года и на свежих материалах — один и тот же человек. Повзрослевшая жертва также опознала насильника по фото. При обыске у него изъяли ту самую кофту, в которой он был во время нападения. Ранее мужчина уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Вину он признал. Расследование продолжается.