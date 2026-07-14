Красноярский педофил 9 лет прятался от полиции, но его сдала знакомая

Следователи провели наблюдение, получили новые видеозаписи, и экспертиза подтвердила, что на кадрах из 2017 года и на свежих материалах — один и тот же человек. Повзрослевшая жертва также опознала насильника по фото. При обыске у него изъяли ту самую кофту, в которой он был во время нападения. Ранее мужчина уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Вину он признал. Расследование продолжается.