Силы ПВО отразили массовую атаку на промзону Салавата

В Башкирии силами ПВО была пресечена массированная воздушная атака на промышленную зону города Салават. В результате падения обломков сбитых дронов на территории возникло несколько очагов возгорания. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в мессенджере «Макс».
«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», — говорится в публикации.
Ранее в Минобороны России сообщили об общей статистике за прошлый день. За 12 часов 13 июля средства противовоздушной обороны страны поразили 146 украинских дронов. Беспилотники уничтожались не только над сухопутными регионами, но и над акваториями Азовского и Черного морей.