Силы ПВО отразили массовую атаку на промзону Салавата

В Башкирии силами ПВО была пресечена массированная воздушная атака на промышленную зону города Салават. В результате падения обломков сбитых дронов на территории возникло несколько очагов возгорания. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в мессенджере «Макс».