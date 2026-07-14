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Силы ПВО отразили массовую атаку вражеских БПЛА на промзону Салавата

Силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку украинских беспиллотников на промышленную зону Салавата. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку украинских беспиллотников на промышленную зону Салавата. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

— Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет, — написал он в своем Telegram-канале.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.

Кроме того, 7 июля в нескольких районах Республики Крым произошло массовое отключение электроэнергии после ударов украинских беспилотников по объектам инфраструктуры.

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