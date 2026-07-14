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Паводки в российском регионе вынудили 30 человек бросить свои дома

В Удмуртии паводковые воды подтопили более 200 придомовых территорий и многоквартирных домов.

В Удмуртии паводковые воды подтопили более 200 придомовых территорий и многоквартирных домов. Под удар стихии попали Глазов и соседнее садоводческое товарищество, сообщает региональное МЧС.

Причиной подтоплений стали обильные осадки и резкий подъем уровня воды в реке Сыга. В городе затопило одиннадцать улиц. Спасатели обследуют пострадавшие территории. На данный момент в безопасное место перевезли около 30 человек.

Социально значимые объекты не пострадали, жертв нет. Власти подготовили плавсредства и пункт временного размещения на случай ухудшения обстановки. К ликвидации последствий привлечены порядка 50 специалистов и 17 единиц техники. Ситуация остается на контроле.

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