Паводки в российском регионе вынудили 30 человек бросить свои дома

В Удмуртии паводковые воды подтопили более 200 придомовых территорий и многоквартирных домов. Под удар стихии попали Глазов и соседнее садоводческое товарищество, сообщает региональное МЧС.
Причиной подтоплений стали обильные осадки и резкий подъем уровня воды в реке Сыга. В городе затопило одиннадцать улиц. Спасатели обследуют пострадавшие территории. На данный момент в безопасное место перевезли около 30 человек.
Социально значимые объекты не пострадали, жертв нет. Власти подготовили плавсредства и пункт временного размещения на случай ухудшения обстановки. К ликвидации последствий привлечены порядка 50 специалистов и 17 единиц техники. Ситуация остается на контроле.