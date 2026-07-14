Во Франции задержали двух подозреваемых в поджоге леса Фонтенбло

Лесные пожары стали серьёзной проблемой для Франции в последние годы. Поджоги часто совершаются подростками. Власти ужесточают наказания. В 2025 году в стране сгорело более 50 тыс. гектаров леса. В ответ правительство увеличило финансирование противопожарных служб. Фонтенбло — популярное место отдыха, и его возгорание вызвало общественный резонанс. Экологи бьют тревогу. Тушение осложняется жаркой погодой. Ожидается, что к концу июля огонь удастся взять под контроль. Власти призывают граждан сообщать о подозрительных действиях. В случае доказательства умысла наказание может быть строгим.