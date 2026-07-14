Пострадавшие при обрушении моста на Тавайзе подростки идут на поправку

Напомним, 13 июля в результате обрушения пирса в районе пляжа Большая Тавайза пострадали четыре человека. После осмотра и оказания первой помощи на месте медики установили, что трое несовершеннолетних нуждаются в дополнительном обследовании. Мальчиков госпитализировали в Артёмовскую городскую больницу для проведения комплексной диагностики. Двум из них потребовались экстренные травматологические операции.