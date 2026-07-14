Пострадавшие при обрушении моста на Тавайзе подростки идут на поправку

Пострадавшие при обрушении моста в бухте Тавайза подростки идут на поправку. Врачи Артёмовской городской больницы провели экстренные операции двоим пострадавшим и продолжают наблюдение за их состоянием, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
Напомним, 13 июля в результате обрушения пирса в районе пляжа Большая Тавайза пострадали четыре человека. После осмотра и оказания первой помощи на месте медики установили, что трое несовершеннолетних нуждаются в дополнительном обследовании. Мальчиков госпитализировали в Артёмовскую городскую больницу для проведения комплексной диагностики. Двум из них потребовались экстренные травматологические операции.
«16-летний мальчик потерял четвёртый палец левой стопы. Врач-травматолог Ольга Николаевна Шилова провела операцию по восстановлению и формированию культи. Операция прошла успешно, все ткани сформированы правильно. Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести. Пациент остаётся под наблюдением медиков в стационаре. После стабилизации его выпишут домой на амбулаторное наблюдение», — говорится в сообщении.
14-летнему подростку с рваной раной бедра провели хирургическую обработку и ушивание раны. Костные структуры не повреждены, состояние оценивается как удовлетворительное. Пациент останется в стационаре на несколько дней.
Сейчас оба подростка находятся в палате, получают медикаментозную терапию и обезболивание. Их состояние находится под контролем врачей.
Что известно к этому часу об обрушении пирса на пляже Большая Тавайза в Артёме.
Четверо пострадавших, трое госпитализированы, прокуратура и полиция ведут проверку — хроника событий.
Напомним, что прокуратура Приморья инициировала проверку по факту обрушения конструкций пирса, а следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Позже председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела. Руководителю регионального следственного управления поручено представить доклад о ходе расследования.