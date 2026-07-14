В Башкирии отразили массовую атаку БПЛА на промзону Салавата

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий. По его словам, для работы на месте происшествия достаточно необходимых сил и средств.
«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», — сообщил Хабиров.
Специалисты сейчас проводят необходимые мероприятия на территории промзоны и оценивают последствия падения фрагментов беспилотников. Информация о возможном ущербе уточняется.
Ранее Life.ru писал, что ночью в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о сбитых БПЛА и отсутствии пострадавших среди жителей. После этого часть города осталась без света.
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